اقتصاد الكويت
الكويت تعين بدر الملا وزيراً للنفط
الملا كان عضوا في مجلس الأمة الكويتية ويحمل شهادة الدكتوراة في مجال القانون
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قالت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إن الكويت عينت بدر الملا وزيرا جديدا للنفط.
وأضافت أن مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة تضمن أيضا تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيرا للمالية، وسالم الصباح وزيرا للخارجية، وعبد الله السالم وزيرا للدفاع.
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وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتقرر تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء، بحسب ما بثته وكالة الأنباء الكويتية.
وتم تعيين الدكتور بدر الملا وزيراً للنفط، خلفاً لحسين إسماعيل.
يشار إلى أن الملا عضو في مجلس الأمة الكويتية ويحمل شهادة الدكتوراة في مجال القانون.
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