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الرئيس جو بايدن (أ ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن
اقتصاد بريطانيا

بايدن: خطة تراس الاقتصادية الأصلية كانت خطأ

سببت انخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه الإسترليني

بورتلاند (أوريجون) – رويترز
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني، خطأ.

وأضاف في ولاية أوريجون "لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ".

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس وعندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن "لست قلقا بشأن قوة الدولار. أنا قلق بشأن بقية العالم".

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قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت في وقت سابق يوم السبت إنه ستتم زيادة بعض الضرائب كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق موضحا أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنج وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.

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