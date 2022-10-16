بايدن يرفض الاعتراف بتأثير الدولار القوي على نمو الاقتصاد العالمي

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن، باللوم على النمو المتواضع، وأخطاء السياسة في أجزاء أخرى من العالم وتسببه في تراجع الاقتصاد العالمي.

ورفض بايدن بحسب بيان صحفي للبيت الأبيض، الاعتراف بتأثير الدولار الأميركي على المشاكل القائمة في الاقتصاد العالمي.

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وقال: "لا يثير ارتفاع سعر الدولار أي قلق لدي، واقتصادنا قوي للغاية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "تنحصر القضية في نقص النمو الاقتصادي والسياسة المعقولة في الدول الأخرى، لا في الولايات المتحدة".

وأشار إلى قضية "التضخم العالمي" التي تزداد سوءا في دول أخرى أكثر مما عليه في الولايات المتحدة.

بايدن يرفض الاعتراف بتأثير الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي

وتتناقض تعليقات بايدن مع كبار القادة من البلدان الأخرى، الذين أعربوا بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. ارتفع الدولار بنسبة 15%، تقريبًا هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه العربية نت".

كان تأثير ارتفاع الدولار موضوعًا رئيسيًا بين المندوبين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين اختتموا اجتماعاتهم يوم السبت في واشنطن. سمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وابلًا مستمرًا من المخاوف من الدول الأخرى بشأن الكيفية التي أدى بها ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة تكلفة وارداتهم وزيادة التضخم، مما أدى إلى بدء دوراتهم الخاصة من التضييق.

ولكن مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة رفع تكاليف الاقتراض حتى نهاية العام، سعى بايدن إلى إبعاد اللوم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. يوم السبت، انتقد خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس لخفض الضرائب لإحداث اضطراب في الأسواق، واصفا إياها بـ "الخطأ".