"سلاح التلميذ".. الصندوق السيادي و"مصر للتعليم" يقتنصان حصة أغلبية

استحوذ تحالف يضم صندوق مصر السيادي ومنصة مصر للتعليم، على حصة أغلبية في "سلاح التلميذ"، مطور محتوى التعليم الأساسي.

وبموجب الصفقة، يستحوذ الصندوق السيادي، على حصة أقلية في سلاح التلميذ.

مادة اعلانية

من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري، إن هذا الاستثمار سيكمل استراتيجية تزويد شريحة واسعة من المصريين بحلول تعليمية مبتكرة بأقل تكلفة، متابعًا أن الهدف هو إيجاد الثروة للأجيال القادمة، عبر عدة محاور من بينها تحقيق عوائد مستدامة، وفقا لصحيفة المال.

وأكد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، أن سلاح التلميذ علامة تجارية مميزة للطلاب المصريين من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم الثانوي.

وأشار وهبي، إلى أن الصفقة تهدف إلى تقديم محتوى تعليمي قوي، والاستفادة من التقنيات الرقمية، موضحًا أن دمج "سلاح التلميذ" مع برنامج اللغة الإنجليزية للمنصة سيحقق أوجه التكامل بين الطرفين لإطلاق حلول مبتكرة.

وأكد أنه ستتم دعم منصة التعليم الإلكترونية التابعة لـ"سلاح التلميذ" في توسيع أعمالها.

ووفقًا للصفقة، ستعمل "سلاح التلميذ" بشكل مستقل تحت العلامة التجارية نفسها، وستستمر إداراتها من جانب الفريق الحالي، المكون من الرئيس التنفيذي وليد حمدي، والرئيس التنفيذي المشارك مصطفى حمدي.

وتولى الاستشارات القانونية لصالح منصة مصر للتعليم مكتب وايت آند كيس، و"أدسيرو راجى سليمان ومشاركوه" للصندوق السيادي، و"التميمى" للطرف البائع – مساهمي "سلاح التلميذ".

وقال وليد حمدي، الرئيس التنفيذي لشركة "سلاح التلميذ" إن الصفقة ستسهم بمساعدة المزيد من الطلاب في الوصول إلى حلول التعلم.

وقال مصطفى حمدي، الرئيس التنفيذي المشارك: "سلاح التلميذ يدعم ملايين الطلاب في جميع أنحاء مصر، ويغطى جميع المحافظات تقريبًا، كما أنشأ منصة تعليمية رقمية للمرحلة الابتدائية، والشراكة مع مصر للتعليم ستسهم في توسيع نطاق الخدمات".