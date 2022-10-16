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وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت
وزير المالية البريطاني جيرمي هانت
اقتصاد بريطانيا

وزير المالية البريطاني: إسقاط الحكومة آخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، إن إسقاط الحكومة آخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا.

وتعهد هانت أمس السبت، بزيادة بعض الضرائب، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

ورأى هانت، الذي تم تعيينه الجمعة الماضية بعد إقالة كواسي كوارتنج في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".

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