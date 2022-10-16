وزير المالية البريطاني: إسقاط الحكومة آخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا

قال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت، إن إسقاط الحكومة آخر ما تحتاج إليه البلاد حاليا.

وتعهد هانت أمس السبت، بزيادة بعض الضرائب، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المصداقية المالية لبريطانيا.

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ورأى هانت، الذي تم تعيينه الجمعة الماضية بعد إقالة كواسي كوارتنج في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي "سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية".