اقتصاد مصر
"شجع المنتج المصري".. مبادرة أمازون مع الحكومة لترويج منتجات الحرف اليدوية
من خلال منصة الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية
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أطلقت شركة "أمازون مصر" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع للحكومة، مبادرة للترويج لمنتجات الحرف اليدوية المصرية التي تباع من خلال منصة الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية.
تحمل المبادرة اسم "شجع المنتج المصري"، إذ تخصص أمازون صفحة على منصتها لعرض مجموعة من منتجات الحرف اليدوية المصرية.
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وقالت الرئيسة التنفيذية للجهاز نيفين جامع، إن المبادرة تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية ومساعدتهم على الاستمرار والتوسع في عرض منتجاتهم، كما تهتم بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية بشكل خاص.
كان الجهاز قد وقع مع أمازون مصر هذا العام مذكرة تفاهم من أجل بحث طرق تنمية قدرات وإمكانيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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