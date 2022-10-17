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سندات تونس تقفز بعد اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة تمويل بـ 1.9 مليار دولار

لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس

لندن - رويترز
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قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد يتجاوز 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات تريدويب، أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

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قال صندوق النقد الدولي يوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

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