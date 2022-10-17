ليز تراس: نركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إن التركيز الآن ينصب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد أن تراجعت الحكومة عن خطط الميزانية المصغرة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي أثارت اضطرابات في السوق.

وأضاف المتحدث: "نحن ندرك أهمية الاستقرار الاقتصادي، خاصة عندما نشهد بعض الرياح المعاكسة العالمية التي نواجهها الآن، ولهذا السبب قمنا بهذه التغييرات".

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وتابع أن الحكومة ذهبت "بعيداً جداً وبسرعة كبيرة" في سعيها لتحقيق النمو.