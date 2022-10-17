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British Prime Minister Liz Truss attends a news conference in London, Britain, October 14, 2022. Daniel Leal/Pool via REUTERS
رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس (رويترز)
اقتصاد بريطانيا

ليز تراس: نركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي

بعد التراجع عن خطط الميزانية المصغرة التي أثارت اضطرابات في السوق

لندن - رويترز
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قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الاثنين، إن التركيز الآن ينصب على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد أن تراجعت الحكومة عن خطط الميزانية المصغرة التي أعلنت عنها الشهر الماضي، والتي أثارت اضطرابات في السوق.

وأضاف المتحدث: "نحن ندرك أهمية الاستقرار الاقتصادي، خاصة عندما نشهد بعض الرياح المعاكسة العالمية التي نواجهها الآن، ولهذا السبب قمنا بهذه التغييرات".

وتابع أن الحكومة ذهبت "بعيداً جداً وبسرعة كبيرة" في سعيها لتحقيق النمو.

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