اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب))
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (فرانس برس)
اقتصاد أوروبا

ماكرون يدعو برلين إلى إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

حذر من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد

باريس - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألمانيا على إبداء "تضامن" أوروبي في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، محذّرا من "إخلال بالتوازن" على صعيد التنافس يمكن أن ينجم عن الخطة الألمانية الضخمة لمساعدة الأسر والأفراد.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "ليزيكو" نشرت اليوم الاثنين، قال ماكرون: "لا يمكننا أن نمضي قدما بسياسات وطنية لأن هذا الأمر يتسبب بإخلال بالتوازن في القارة الأوروبية".

وأضاف: "قارتنا أوروبا وعلى غرار ما حصل إبان أزمة كوفيد أمام لحظة حقيقة.. علينا أن نتحرّك بوحدة صف وتضامن".

محطات وقود تتحول لأماكن ترفيه في لندن.. تعرض كل السلع ما عدا البنزين قصص اقتصادية سيارات كهربائية محطات وقود تتحول لأماكن ترفيه في لندن.. تعرض كل السلع ما عدا البنزين

وحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس متّهمة باتّباع نهج "أحادي" بإعدادها خطة مساعدة بموارد مالية قدرها 200 مليار يورو لدعم الأسر والشركات، وهي تتعرّض لضغوط يمارسها عدد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من التضامن الأوروبي.

وذكر ماكرون أن "ألمانيا تمر بلحظة تغيير لنموذجها يجب ألا نقلل من أهمية طابعها المزعزع للاستقرار".

وتابع: "لكن إذا أردنا أن نكون متّسقين، يجب ألا نتبنى استراتيجيات وطنية بل استراتيجية أوروبية".

وأبدى الرئيس الفرنسي ثقته "في قوة الشراكة الفرنسية-الألمانية وقدرة البلدين معا على وضع استراتيجية طموحة موضع تطبيق".

وسيسعى قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمّة ستُعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة إلى وضع آلية موحدّة لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشدد ماكرون على "وجود تضامن أوروبي تجاه ألمانيا"، قائلا: "من الطبيعي أن يكون هناك تضامن ألماني تجاه أوروبا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء آلاف الفرنسيين يتظاهرون في باريس احتجاجا على الغلاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط