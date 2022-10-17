منح العمال إعفاء ضريبياً في هذه الدولة ابتداء من نوفمبر
الأرجنتين تواجه ارتفاعا كبيرا في مستوى التضخم
أفاد وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، يوم الأحد، بأن الحكومة ستمنح العمال إعفاء ضريبيا اعتبارا من الشهر المقبل من خلال رفع الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل مع مواجهة البلاد ارتفاعا في مستوى التضخم.
وقال ماسا في مقابلة إذاعية: "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر، وسيتجاوز 330 ألف بيزو (2176 دولارا)"، في إشارة إلى الدخل الشهري.
وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف العبء الذي يواجهه العمال.
وبلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين 83% خلال سبتمبر.
ومن المتوقع أن يرتفع إلى 100% بحلول نهاية العام، مما يزيد الضغط على الأسر والعملة ويؤجج السخط الاجتماعي في الدولة الرئيسية المنتجة للحبوب.
ولفت وزير الاقتصاد الأرجنتيني، إلى أن الحكومة تتفاوض بشأن خطة جديدة تهدف إلى احتواء تكلفة المواد الغذائية الأساسية والتي يأمل أن تسهم في مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في الأرجنتين بحلول نهاية العام.
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