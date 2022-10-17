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اقتصاد بريطانيا

"غولدمان ساكس" يتوقع ركوداً أكثر حدة للاقتصاد البريطاني في 2023

خفض توقعاته لمعدل التضخم الأساسي من 3.1% بنهاية العام المقبل مقابل توقعات سابقة عند 3.3%

دبي - العربية.نت
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خفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته للاقتصاد البريطاني، مشيرا إلى تراجع زخم النمو الضعيف أصلاً، والظروف المالية المتشددة، وزيادة ضريبة الشركات اعتباراً من أبريل المقبل.

وعدل "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة للعام 2023، من انكماش بواقع 0.4% إلى انكماش بمقدار 1%.

في المقابل، خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي أو core inflation من 3.1% بنهاية العام المقبل، مقابل توقعات سابقة عند 3.3%.

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إلى ذلك، ذكرت وزراة المالية البريطانية، إلى أن وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة في ما يخص الإنفاق، اليوم الإثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقا.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء الغالبية العظمى من قرارات وزير المالية السابق، كواسي كوارتنج، باستثناء تخفيضات التأمينات الاجتماعية، وضرائب الصفقات العقارية.

وارتفع الجنيه الاسترليني بقوة اليوم، وسط هذه التطورات وفي ظل دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة بقوة، رغم إنتهاء برنامج بنك إنجلترا الطارئ لشراء السندات.

وصعد الجنيه الإسترليني إثر تراجع تراس، جزئيا عن خطتها الاقتصادية، وإعلانها رفع الضريبة على الشركات البريطانية إلى 25% اعتبارا من أبريل من العام المقبل، بدلا من إبقائها عند 19%.

ووعد هانت باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة في ما يتعلق بالضرائب والإنفاق مع إصراره على بقاء ليز تراس مسؤولة عن البلاد.

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