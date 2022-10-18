السعودية تعيد شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار في ظل تحقيقها فائضاً بالميزانية

قررت السعودية طرح مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار باستحقاقات حتى 2026، بحسب رويترز وبلومبرغ.

وتوزعت الإصدارات التي تعرض السعودية إعادة شرائها، إصدار بقيمة3 مليارات دولار بفائدة 2.875% استحقاق 2023، وإصدار بقيمة 4.5 مليار دولار بفائدة 4% استحقاق 2025.

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وكذلك إصدار بقيمة 2.5 مليار دولار بفائدة 2.9% استحقاق 2025، وإصدار بقيمة 5.5 مليار دولار بفائدة 3.25% استحقاق 2026.

ويأتي قرار المملكة بإعادة شراء ديون خارجية دولارية في ظل تحقيقها فائضاً بالميزانية.