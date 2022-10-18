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اقتصاد السعودية

السعودية تعيد شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار في ظل تحقيقها فائضاً بالميزانية

باستحقاقات حتى 2026

دبي - العربية.نت
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قررت السعودية طرح مناقصة لإعادة شراء سندات بـ 15.5 مليار دولار باستحقاقات حتى 2026، بحسب رويترز وبلومبرغ.

وتوزعت الإصدارات التي تعرض السعودية إعادة شرائها، إصدار بقيمة3 مليارات دولار بفائدة 2.875% استحقاق 2023، وإصدار بقيمة 4.5 مليار دولار بفائدة 4% استحقاق 2025.

وكذلك إصدار بقيمة 2.5 مليار دولار بفائدة 2.9% استحقاق 2025، وإصدار بقيمة 5.5 مليار دولار بفائدة 3.25% استحقاق 2026.

ويأتي قرار المملكة بإعادة شراء ديون خارجية دولارية في ظل تحقيقها فائضاً بالميزانية.

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