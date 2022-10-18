صندوق "هدف": 3.75 مليار ريال تكلفة برامج دعم توظيف السعوديين في 9 أشهر
لدعم توظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل بمنشآت القطاع الخاص
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" السعودي، عن دعمه لتوظيف 277 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2022، من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية البشرية وفقاً لبيانات المرصد الوطني للعمل.
وأوضح الصندوق أن إجمالي ما صرف على برامج الدعم للفترة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2022 وصل إلى 3.75 مليار ريال.
ويقدم "هدف" عدة مبادرات وبرامج لدعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في الأنشطة والقطاعات والمهن كافة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وتشمل برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"، وبرنامج دعم حضانات الأطفال "قرة"، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبوابة التوجيه والإرشاد المهني "سُبل"، ومبادرات دعم أخرى لتوطين عدة قطاعات في سوق العمل.
وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل، عبر فروعه ومراكزه المنتشرة حول المملكة.
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