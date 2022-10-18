3 مهن هامة تشملها قرارات التوطين في السعودية

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إصدار قرارات توطين 3 مهن مهمة قبل نهاية العام الحالي، وهي مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.

وذلك من بين 11 قراراً جديداً للتوطين ستصدرها الوزارة قبل نهاية العام 2022.

مادة اعلانية

وبحسب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، فإن قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن ساهمت في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص الى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة 35.6%.

وكان وزير الموارد البشرية قد أعلن خلال أكتوبر الجاري، عن إصدار قرار بتوطين قطاع ومهن الاستشارات، بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي، وهيئة كفاءة الإنفاق، وصندوق "هدف".

وقال الوزير إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، خلال سبتمبر الماضي، في تنفيذ قرار توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100%.