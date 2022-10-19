الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية.. 4 ممكنات رئيسية

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

وحول ممكنات الاإستراتيجية الصناعية قال ولي العهد: "لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة".

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ويعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030.

وأطلقت السعودية برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشأت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى.

وتضاعف عدد المنشآت الصناعية في السعودية التي لم يكن يتجاوز عددها 7.206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا، ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10.640 منشأة صناعية في عام 2022.

وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

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