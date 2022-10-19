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التضخم في منطقة اليورو
المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

التضخم بمنطقة اليورو يبلغ 9.9% في سبتمبر

وفقاً لقراءة معدَلة جديدة

دبي - العربية.نت
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أظهرت قراءة جديدة لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، تسجيل التضخم في منطقة اليورو 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وذلك مقارنة بـ10% في قراءة أولية.

وما زال التضخم عند أعلى مستوى في تاريخه، وأعلى من الرقم المسجل في أغسطس عند 9.1%.

وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.

ومن المتوقع أن يقدم البنك على زيادة جديدة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

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