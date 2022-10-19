اقتصاد أوروبا
التضخم بمنطقة اليورو يبلغ 9.9% في سبتمبر
وفقاً لقراءة معدَلة جديدة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أظهرت قراءة جديدة لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، تسجيل التضخم في منطقة اليورو 9.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وذلك مقارنة بـ10% في قراءة أولية.
وما زال التضخم عند أعلى مستوى في تاريخه، وأعلى من الرقم المسجل في أغسطس عند 9.1%.
مادة اعلانية
وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، الشهر الماضي، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يقدم البنك على زيادة جديدة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاً
-
ترتيب أول عملية إعادة شراء جزئي لسندات حكومة السعودية المقومة بالدولاروإصدار صكوك وسندات بـ 5 مليارات دولار بنسبة تغطية تتجاوز 5 أضعاف إجمالي الإصدار اقتصاد
-
"المصري الخليجي" يتوقع قفزة للاستثمارات الخليجية في مصرعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي: الأولوية في المنطقة للاستثمار في مصر اقتصاد
-
البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً لأجل 5 سنواتالسعر الاسترشادي يبلغ نحو 65 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية