التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10.1% خلال سبتمبر.. أعلى مستوى في 40 عاماً

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10.1%، في سبتمبر، وفقًا للتقديرات التي نشرها اليوم الأربعاء مكتب الإحصاء الوطني، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وقدرت "رويترز" زيادة في معدل التضخم في بريطانيا بنسبة 10%، لشهر سبتمبر.

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ارتفع التضخم في المملكة المتحدة في سبتمبر 2022 مع استمرار أزمة تكلفة المعيشة في البلاد في ضرب الأسر والشركات قبل شتاء صعب. انخفض التضخم بشكل غير متوقع إلى 9.9%، في أغسطس، متراجعا من 10.1%، في يوليو، على خلفية انخفاض أسعار الوقود.

كانت زيادة أسعار المواد الغذائية أكبر عامل ساهم في التضخم خلال سبتمبر، حيث ارتفعت بنسبة 14.6%، على أساس سنوي. وارتفع النقل بنسبة 10.9%، مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفع سعر الأثاث والسلع المنزلية بنسبة 10.8%.

وقد تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بعد نشر بيانات التضخم، حيث تم تداوله عند 1.1289 دولار، بانخفاض من 1.1330 دولار.

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ستؤثر بيانات التضخم أيضًا على نهج بنك إنجلترا على المدى القريب. ويخطط البنك لبيع بعض سنداته الحكومية، اعتبارًا من 1 نوفمبر.

يسلط معدل التضخم في سبتمبر الضوء على شدة أزمة التضخم في بريطانيا، ويأتي في الوقت الذي تتغلب فيه البلاد على فترة من التقلبات الاقتصادية.

عكس وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت يوم الاثنين غالبية التخفيضات الضريبية التي قدمها سلفه كواسي كوارتنج في 23 سبتمبر، واعتذرت رئيسة الوزراء ليز تروس عن "أخطاء" تسببت في اضطرابات شديدة في السوق.

واحد من كل سبعة أشخاص في المملكة المتحدة يتخطى وجبات الطعام، وفقًا لبيانات استطلاعات الرأي الجديدة الصادرة عن مؤتمر اتحاد النقابات العمالية (TUC).

تكشف البيانات من استطلاع MRP الذي أجرته Opinium أن أكثر من نصف البريطانيين يقلصون من التدفئة والماء الساخن والكهرباء تحت ضغط تكلفة المعيشة، وأن واحدًا من كل 12 قد فاته دفع الفاتورة.

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