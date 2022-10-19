بتمويل يتجاوز 18.5 مليار ريال.. صناديق التنمية السعودية تعزز أدوارها بالربع الثالث
منها 16 مليار ريال لعقود التمويل العقاري المدعومة
عززت منظومة التنمية الوطنية في السعودية من خلال صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة لها، أدوارها التنموية بالربع الثالث من العام الحالي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بإجمالي تمويلات تتجاوز 18.5 مليار ريال.
ودعمت المملكة ميزانية صندوق التنمية الثقافي، بتخصيص 750 مليون ريال لاستقطاب الشركات المتخصصة في الإنتاج الإعلامي تحت مظلة الصندوق.
وتم اعتماد برنامج لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بهدف تمكين القطاع ودعم مشاريعه بميزانية بـ 300 مليون ريال.
وفي قطاع الغذاء والزراعة، اعتمد صندوق التنمية الزراعية قروضا تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت ملياري ريال في عدد من مناطق المملكة.
كما وقّع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين الصندوق وشركة Innismore وشركة الراجحي المالية لتأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة بقيمة 1.5 مليار ريال.
وبالنسبة للقطاع العقاري، بلغت عقود التمويل العقاري المدعومة من صندوق التنمية العقارية خلال الربع الثالث 24 ألف عقد، بقيمة 16 مليار ريال.
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