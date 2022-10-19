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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

تجار: مصر تجري محادثات خاصة لشراء القمح لم تسفر عن صفقات بعد

أقل عرض أسعار من رومانيا بـ 374 دولاراً للطن شاملاً تكلفة الشحن

القاهرة - رويترز
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قال ثلاثة تجار إن الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أجرت محادثات خاصة يوم الثلاثاء لشراء القمح مباشرة.

ولم يتم إبرام أي صفقات شراء، وذكر أحد التجار أن الهيئة تعتقد أن الأسعار مرتفعة للغاية.

وقال تاجران، إن أقل عرض للسعر يعتقد أنه جاء من رومانيا وبلغ 374 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن، بينما جاء سعر العرض الروسي أعلى بأربعة دولارات تقريبا.

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ولم تصدر مصر مناقصات دولية للشراء منذ منتصف يوليو/تموز، واختارت بدلا من ذلك الشراء المباشر من الجهات التجارية. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

كما بدأت هيئة السلع التموينية بيع القمح لمطاحن خاصة هذا الأسبوع في ظل مواجهة صعوبات للدفع مقابل القمح العالق في الموانئ بسبب شح الدولار.

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