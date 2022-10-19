زعيم حزب العمال المعارض: المحافظون قادوا الاقتصاد البريطاني للهاوية

قال زعيم حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة، إن المحافظين قادوا الاقتصاد البريطاني للهاوية، في رد فعل قوي على الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة الجديدة بقيادة ليز تراس.

جاء حديث زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر، خلال جلسة مساءلة للحكومة البريطانية يعقدها مجلس العموم البريطاني، بحضور رئيسة الحكومة ليز تراس.

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وقال ستارمر "يجب دعم الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الراهن".

ودافعت رئيسة الحكومة ليز تراس عن قرارات الحكومة الاقتصادية وقالت خلال الجلسة إنها تصرفت بما فيه مصلحة لبريطانيا.

وقالت تراس، إنها على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الوضع الاقتصادي، مضيفة "سأتخذ خطوات لحل المشكلات وإصلاح الاقتصاد البريطاني، الحكومة ستقوم بتحسين البنية التحتية ودفع المزيد من الاستثمارات بها".

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وحول الأخطاء التي ارتكبتها حكومتها قالت ليز تراس، "كنت واضحة حين اعتذرت عن الأخطاء بشأن الخطة الاقتصادية، ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة بعد شهرين من تولي المسؤولية".

وجددت تراس تحملها المسؤولية وقالت "أعتذر مجددا عن الأخطاء الاقتصادية التي ارتكبتها، ولن أعتذر عن أخطاء الآخرين".

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