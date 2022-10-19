مصر تستعد لطرح أراضٍ ووحدات سكنية للمصريين بالخارج

ناقشت الحكومة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح وحدات سكنية وأراض للمصريين العاملين بالخارج على أن تكون مصحوبة بمجموعة من التسهيلات والمميزات التي تسهم في تحقيق مطالبهم في التملك.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن وزير الإسكان المصري، الدكتور عاصم الجزار عرض أمام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف الحجز الأخير لأراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين في الخارج.

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وقال وزير الإسكان، إنه تم حصر عدد من قطع الأراضي المُميزة في المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والشيخ زايد، وغيرها من المدن الجديدة، استعدادا لطرحها بالحجز.

وأضاف أنه يتم الإعداد حاليا لعملية طرح الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، مُشيرا إلى أنه من المقرر أن يستمر الموقع الإلكتروني في عرض الأراضي والوحدات المتاحة للمصريين في الخارج، ومؤكدا أنه سيتم عرض عدد من الوحدات السكنية المميزة للحجز تباعا.

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وتستهدف مصر توفير حصيلة دولارية عبر مبادرات تستهدف المصريين في الخارج، وكان مجلس النواب المصري قد أقر مشروع قانون ينص على منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، منها الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم على السيارات المستوردة، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.