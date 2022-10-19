واردات تونس من الحبوب ترتفع 45.5% إلى مليار دولار في 9 أشهر

قال المرصد الزراعي الحكومي، اليوم الأربعاء، إن واردات تونس من الحبوب في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 قفزت 45.5% إلى 3.559 مليار دينار (مليار دولار).

وأضاف أن متوسط سعر استيراد القمح اللين ارتفع 61% بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وقال صندوق النقد الدولي يوم السبت، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو اتفاق يمكن إتمامه في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية، إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

ويعتبر الاتفاق أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.