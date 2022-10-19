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الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله الجعيثن
الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله الجعيثن
السعودية

وفاة عبدالله الجعيثن الكاتب الاقتصادي عن عمر يناهز الـ 70 عاماً

ولد عبد الله الجعيثن في القصب بمنطقة الرياض

دبي - العربية.نت
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توفي الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله الجعيثن، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد معاناة مع المرض.

ولد عبد الله الجعيثن في القصب بمنطقة الرياض عام 1950.

وألف الجعيثن أكثر من 50 كتاباً في الشأن الثقافي والأدبي والاجتماعي والاقتصادي، وله العديد من المشاركات المقالية في الصحافة.

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