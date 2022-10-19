وفاة عبدالله الجعيثن الكاتب الاقتصادي عن عمر يناهز الـ 70 عاماً

توفي الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله الجعيثن، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد معاناة مع المرض.

ولد عبد الله الجعيثن في القصب بمنطقة الرياض عام 1950.

مادة اعلانية

وألف الجعيثن أكثر من 50 كتاباً في الشأن الثقافي والأدبي والاجتماعي والاقتصادي، وله العديد من المشاركات المقالية في الصحافة.