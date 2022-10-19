السعودية
وفاة عبدالله الجعيثن الكاتب الاقتصادي عن عمر يناهز الـ 70 عاماً
ولد عبد الله الجعيثن في القصب بمنطقة الرياض
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توفي الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالله الجعيثن، اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 70 عاما بعد معاناة مع المرض.
ولد عبد الله الجعيثن في القصب بمنطقة الرياض عام 1950.
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وألف الجعيثن أكثر من 50 كتاباً في الشأن الثقافي والأدبي والاجتماعي والاقتصادي، وله العديد من المشاركات المقالية في الصحافة.
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