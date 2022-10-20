الجنيه الاسترليني يقفز فور استقالة ليز تراس

قفز الجنيه الاسترليني مدفوعاً بأنباء استقالة رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس من منصبيها كرئيسة للوزراء وكزعيمة لحزب المحافظين الحاكم.

وجاءت استقالة تراس كإسدال للستار على الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة قبل أسابيع، والتي أدت أولاً الى الاطاحة بوزير المالية كواسي كوارتنج والذي بقي في منصبه مدة 38 يوماً فقط قبل أن تطيح به الخطة التي كانت أولى قراراته الاقتصادية والتي أدت الى انهيار الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى في تاريخه على الإطلاق.

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وقفز الاسترليني بعد ظهر الخميس منتعشا بالأنباء عن استقالة رئيس الحكومة، بحسب ما رصدت "العربية نت"، حيث ارتفع بأكثر من واحد بالمئة أمام الدولار الأميركي عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش، ليتجاوز مستوى 1.133 دولار أميركي.

وقالت جريدة "ديلي تلغراف" في تقرير على موقعها الإلكتروني اطلعت عليه "العربية نت" إن موجة التفاؤل التي عمت أسواق بريطانيا في أعقاب استقالة تراس تأتي بعد انتشار أنباء عن أن وزير المالية السابق ريشي سوناك هو الذي تزعم معركة الاطاحة بها داخل حزب المحافظين، وهو الذي كان قد وجه انتقادات حادة للخطة الاقتصادية التي أحدثت ضجة في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة الى أن سوناك ربما يتولى منصباً في الحكومة القادمة، أو يتولى ملف الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.