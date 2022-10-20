وزير الاستثمار السعودي يكشف عن محادثات مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة
أكد العمل مع القطاع المالي على تحفيز تمويل الصناعة
كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن أن هناك محادثات متقدمة مع شركتين لتصنيع سيارات في المملكة بخلاف "لوسيد"، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان التفاصيل قريباً.
وقال الفالح خلال جلسة حوارية حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يوم الأربعاء، إن قطاع الصناعة هو القطاع الوحيد الرديف للتقدم الاقتصادي، مؤكدا أن لهذا القطاع أهمية كبيرة، فهو يعكس تقدم الدول.
وأضاف الفالح، أن مستهدف استراتيجية الاستثمار في ما يتعلق بتكوين رأس المال الثابت يفوق 12 تريليون ريال، موضحا أن نصيب الصناعة منها 1.7 تريليون.
ولفت إلى أن هناك تريليون ريال من الاستثمارات الصناعية في إطار مشاريع.
وأكد وزير الاستثمار، أن الصناعة من أكثر القطاعات من ناحية كثافة رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن تمويل القطاع ميسر من خلال صندوق التنمية الصناعي الذي يقوم بدور مميز.
وقال: "إننا نعمل على تفعيل دور أكبر للقطاع المصرفي بالتمويل الصناعي، حيث نعمل مع برنامج القطاع المالي لتحفيز تمويل القطاع بأرقام عالية جداً".
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