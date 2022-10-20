وزير الطاقة السعودي: أضعنا 40 سنة وقررنا ألا نضيع وقتا آخر عبر استراتيجية الصناعة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة هي عمل جماعي مشترك، وأن عصر عمل الوزارات في المملكة بشكل منفرد قد انتهى.

وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريحات ضمن فعالية "وطن يصنع"، "أضعنا 40 سنة كان باستطاعتنا أن نكون خلالها مثل الهند والصين في مجال الصناعة، ولكننا قررنا ألا نضيع وقتاً آخر بهذه الاستراتيجية الجديدة للصناعة".

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وأكد أن نجاح الصناعة يعتمد على وجود طاقة موثوقة وتنافسية، وموارد المملكة متعددة من بينها الطاقة الشمسية".

"فخورون بأننا في دولة نستشعر فيها أن ما سنقوله سينفذ، لن ينافسنا أحد في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية تحديدا".

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أطلق مساء الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلاً جديداً من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.