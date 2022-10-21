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معدل التضخم في تركيا
الصورة من أحد المحال التجارية في تركيا
اقتصاد تركيا

ارتفاع ثقة المستهلكين في تركيا للشهر الرابع على التوالي

مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.3% في أكتوبر

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 5.3% إلى 76.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول للشهر الرابع على التوالي، مواصلا انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو/ حزيران على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

وظهر التحسن الأكبر في الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر، والذي ارتفع 8.4% عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" قبل انتعاش قصير الأمد. وعانت الثقة هبوطا آخر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر/ كانون الأول والتي أدت إلى دوامة تضخمية.

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