ارتفاع ثقة المستهلكين في تركيا للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 5.3% إلى 76.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول للشهر الرابع على التوالي، مواصلا انتعاشه من مستوى قياسي منخفض بلغ 63.4 في يونيو/ حزيران على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم.

ويعكس مستوى الثقة الأقل من 100 نظرة مستقبلية متشائمة، بينما تشير القراءة فوق 100 إلى التفاؤل، وفقا لبيانات من معهد الإحصاء التركي.

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وظهر التحسن الأكبر في الثقة في الوضع المالي الحالي للأسر، والذي ارتفع 8.4% عن الشهر السابق، رغم أنه ظل عند مستوى منخفض يبلغ 57.5 نقطة.

وتراجعت ثقة المستهلكين في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19" قبل انتعاش قصير الأمد. وعانت الثقة هبوطا آخر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي قبل أزمة العملة في ديسمبر/ كانون الأول والتي أدت إلى دوامة تضخمية.