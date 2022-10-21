الكويت تفرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها.. المعاملة بالمثل

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قراراً تفرض بموجبه تحصيل رسوم 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.

ويأتي القرار الكويتي بعد فرض مصر لرسوم تحصيل 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.

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وتم نشر التعميم الذي أصدرته الوزارة للعاملين في المنافذ البرية والجوية من ضباط وعسكريين ومدنيين، ويتضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت.

كما جاء في القرار أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من يوم أمس الخميس 20 أكتوبر، ومن سيخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمحاسبة، وفق ما ذكرته جريدة القبس الكويتية.