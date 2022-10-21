بعد إثارته مخاوف بشأن الطلب.. ماسك يتوقع استمرار الركود حتى 2024

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن الركود سيستمر حتى ربيع 2024، بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا.

وأضاف ماسك على "تويتر" عندما سأله أحد المستخدمين عن مدى استمرار الركود: "مجرد تخمين، لكن ربما حتى ربيع عام 2024"، حسب ما نقلت "رويترز".

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وكانت أسهم شركة تسلا، تراجعت أمس الخميس، بعد يوم من تصريح ماسك أنه "من الصعب قليلا" على الشركة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية حشد الطلب في مواجهة ضعف الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قولهم إنهم يناقشون ما إذا كان يتعيّن على الولايات المتحدة إخضاع مشروعات، إيلون ماسك، لمراجعات أمن قومي.

وأضافت الوكالة أن المشروعات تشمل صفقة "ماسك" لشراء منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وخدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

واستخدم ماسك في الآونة الأخيرة "تويتر" للإعلان عن مقترحات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال أيضا إن شركة "سبيس إكس" لا يمكنها تمويل خدمة الإنترنت ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى، ثم تراجع في وقت لاحق وقال إنه سيستمر في تحمل تكاليف الخدمة.