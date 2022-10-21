تضخم
التضخم في اليابان يصل إلى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود
باستثناء الارتفاع الذي سجل في 2014
وضع القراءة
100% حجم الخط
بلغ معدل التضخم في اليابان 3% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء الارتفاع الذي سجل في 2014 بسبب تأثير الزيادات الضريبية في حينها، وهو تسارع يزيد الشكوك حول الحاجة إلى مزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي.
ويتوافق الارتفاع في أسعار المستهلكين خلال سبتمبر على أساس سنوي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، مع توقعات المحللين.
مادة اعلانية
ويأتي ارتفاع التضخم في اليابان وسط تصعيد مراهنة الصناديق العالمية ضد سياسة بنك اليابان الميسرة.
وتشير بعض التوقعات إلى ارتفاع التضخم إلى 3.3% أو 3.4% في أكتوبر.
اقرأ أيضاً
-
دراسة صادمة.. 4.5 مليون بريطاني يخططون للهجرة بسبب غلاء المعيشةثقافة العمل عن بُعد تساعد الكثيرين على ترك بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل كلفة اقتصاد
-
المغرب يعتزم زيادة الضرائب على الشركات والبنوك في 2023مع سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي اقتصاد
-
مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع أكثر من المتوقع.. انخفضت 1.4% في سبتمبرالمستهلكون في بريطانيا يقلصون نفقاتهم والحكومة تقترض بأكثر من المتوقع اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية