اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تضخم

التضخم في اليابان يصل إلى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود

باستثناء الارتفاع الذي سجل في 2014

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بلغ معدل التضخم في اليابان 3% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، باستثناء الارتفاع الذي سجل في 2014 بسبب تأثير الزيادات الضريبية في حينها، وهو تسارع يزيد الشكوك حول الحاجة إلى مزيد من التحفيز من قبل البنك المركزي.

ويتوافق الارتفاع في أسعار المستهلكين خلال سبتمبر على أساس سنوي، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، مع توقعات المحللين.

ويأتي ارتفاع التضخم في اليابان وسط تصعيد مراهنة الصناديق العالمية ضد سياسة بنك اليابان الميسرة.

وتشير بعض التوقعات إلى ارتفاع التضخم إلى 3.3% أو 3.4% في أكتوبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية تحرش عسكري روسي بطائرة استطلاع بريطانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط