"جامعة الإمام" توقع اتفاقية لتأهيل الخريجين لسوق العمل وتعزيز التدريب التعاوني

وقعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم واستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات والمعاهد السعودية الحكومية والأهلية.

ويأتي توقيع الاتفاقية التي حضرها عدد من الوكلاء والمدراء التنفيذيين من الجانبين، لتعزيز التدريب التعاوني للطلبة والشراكة البحثية.

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كما يأتي توقيع الاتفاقية ضمن مبادرات الجامعة لبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين: العام والخاص لمواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل، وتحسين نسب توظيف الخريجين، كما أنها من ضمن خطط وبرامج الشركة طويلة المدى؛ لتوطين صناعة الأغذية في المملكة.

وتعتبر الاتفاقية إحدى مسؤوليات الشراكة الاجتماعية التي تحرص عليها الجامعة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في سبيل تنمية مهارات وقدرات الطلبة والخريجين للالتحاق بسوق العمل.