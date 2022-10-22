أوروبا تعتزم توفير مساعدات اقتصادية بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا في العام المقبل

يضع الاتحاد الأوروبي خططاً لتزويد أوكرانيا بمساعدات اقتصادية شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.46 مليار دولار) خلال العام المقبل، حسب ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، بعد قمة للدول الـ27.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر في بروكسل أمس الجمعة: "سيكون الرقم الإجمالي لذلك 18 مليارًا للعام المقبل، وهي إيرادات متوقّعة مستقرّة وموثوقة"، مضيفة "أصدرنا تعليمات لوزراء المالية بتطوير الآلية المناسبة".

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تعرض الاقتصاد الأوكراني لعملية تدمير بعد ثمانية أشهر من الهجوم الروسي، وتقدر كييف بما بين3 و4 مليارات يورو ما تحتاج إليه الحكومة من تمويل شهري، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأوضحت فون دير لايين أن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية أن تؤمن هذا التمويل، مضيفة "من المهم إرسال إشارة إلى أوكرانيا".

ودعت الدول الأوروبية المفوضية إلى الإسراع في رصد 3 مليارات يورو هي المبلغ المتبقي من رزمة مساعدة بقيمة 9 مليارات يورو للعام 2022 وسبق أن أعلنت في مايو. وتتخذ هذه المساعدة المالية شكل قروض طويلة الأمد مع تسهيلات.