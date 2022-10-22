اقتياد رئيس الصين السابق خارج حفل ختام مؤتمر الحزب الحاكم.. وهذه الأسباب

في حادث غير مألوف في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، اقتيد الرئيس الصيني السابق هو جينتاو إلى خارج القاعة رغما عنه.

وقاد رجلان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو 79 عامًا، إلى خارج القاعة فور انتهاء احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ20 في بكين، السبت، وفقًا لصور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلفه، شي جين بينغ.

مادة اعلانية

اقرأ المزيد: تحديات الاقتصاد الصيني تهيمن على مؤتمر الحزب الحاكم

قبل مغادرته غير المتوقعة للقاعة، ظهر الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده الرجلان إلى الخارج.

وظهر "هو" بينما كان يربت على كتفي شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وهو يغادر القاعة بينما هز الرجلان برأسيهما له.

وقد أفادت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني السابق هو جينتاو "لم يكن بخير" حين غادر في شكل غير متوقع حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي السبت.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر تويتر "أصر هو جينتاو على حضور حفل الختام.. رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا"، مضيفة "حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح. إنه في حال أفضل بكثير الآن".

اقرأ المزيد: شي بينغ: الصين ستسعى إلى رفع معدل المواليد في مواجهة شيخوخة السكان

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وكالة فرانس برس شخصا هو يحاول مرارًا وتكرارًا سحب الرئيس السابق من مقعده، مما أثار قلق المسؤولين الجالسين في مكان قريب من الرئيس السابق.