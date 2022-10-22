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تونس على موعد مع إضراب عام بقطاع النقل برا وجوا وبحرا

بسبب نقص في وسائل العمل في مؤسسات النقل العام وتدهور في موازناتها

دبي - العربية.نت
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قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إن الهيئة الإدارية لقطاع النقل قررت الإضراب العام في القطاع برا وجوا وبحرا للمطالبة بإنقاذ وضع مؤسسات النقل العام.

وذكر الاتحاد أن قرار الإضراب يأتي في ظل ما تواجهه مؤسسات النقل العام من "نقص في وسائل العمل وتدهور في موازناتها".

واعتبر الاتحاد في بيان أن "سلطة الإشراف والحكومة أخلتا بدورهما في الحفاظ على ديمومة النقل العمومي"، وفق ما نقلته صحيفة "الشعب نيوز".

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ولم يحدد الاتحاد موعد الإضراب، مكتفيا بالقول إن الهيئة الإدارية فوضت مكتبه التنفيذي بتحديد موعده.

تونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

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