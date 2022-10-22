اقتصاد أوروبا
ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع خلال أكتوبر مخالفة للتوقعات
مسجلة ارتفاعاً بواقع 1.2 نقطة
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ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول عن الشهر السابق.
وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين صعدت إلى -27.6 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -28.8 في سبتمبر/ أيلول.
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وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -30.0.
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -29.0.
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