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اقتصاد أوروبا

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع خلال أكتوبر مخالفة للتوقعات

مسجلة ارتفاعاً بواقع 1.2 نقطة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الأول عن الشهر السابق.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشر معنويات المستهلكين صعدت إلى -27.6 هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت -28.8 في سبتمبر/ أيلول.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته رويترز قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى -30.0.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -29.0.

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