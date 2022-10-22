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اقتصاد مصر

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع ترقب الإعلان عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي

دبي - العربية.نت
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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف مصر عند "BB" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق رويترز.

يجري التعويم المرن أو المدار للجنيه المصري، تشير التوقعات إلى استمرار تذبذب العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي لحين انتهاء المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على تمويل جديد.

وهناك حالة من الجدل مازالت قائمة بخصوص مستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق الصرف المحلية حالة من الهدوء والاستقرار، لكن مازالت الوكالات تقدم توقعات سلبية.

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في مذكرة بحثية حديثة، رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يستمر الجنيه المصري في التراجع مقابل الدولار الأميركي، مرجحة أن تنهي العملة الأميركية العام الحالي عند مستوى 21 جنيهاً.

وكشفت فيتش أن أداء الدولار القوي وتأخر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أدى إلى تراجع أكبر مما توقعنا في قيمة الجنيه مقابل الدولار.

يشار إلى أن الجنيه المصري فقد ما يقرب من ربع قيمته أمام الدولار منذ بداية هذا العام الحالي. ويتوقع الخبراء أن ينخفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 22 إلى 24 جنيه مقابل الدولار.

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