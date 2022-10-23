اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
زيت النخيل
زيت
اقتصاد مصر

هيئة السلع التموينية المصرية تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة

الموعد النهائي لتقديم العروض 26 أكتوبر

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتسليم في الفترة من 10 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 26 أكتوبر/تشرين الأول.

السيسي: 10 تريليونات جنيه قيمة الأصول التي أضافتها 40 مدينة جديدة بنتها مصر طاقة نفط وغاز السيسي: 10 تريليونات جنيه قيمة الأصول التي أضافتها 40 مدينة جديدة بنتها مصر

جدير بالذكر أن مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل، بحسب وزير التموين علي مصيلحي.

وأضاف مصيلحي أن المجمع سيكون "نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله".

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على الزيوت النباتية عبر طرح ممارسات دولية ومحلية، لتلبية الاستهلاك المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سجناء سابقون يكشفون خطة النظام الإيراني لإخفاء جرائم تصفية المعتقلين سجناء سابقون يكشفون خطة النظام الإيراني لإخفاء جرائم تصفية المعتقلين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط