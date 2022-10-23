هيئة السلع التموينية المصرية تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي مشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الأحد، إنها تسعى لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية للتسليم في الفترة من 10 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأضافت الهيئة أنه يتعين على التجار تقديم عطاءات للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

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وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 26 أكتوبر/تشرين الأول.

جدير بالذكر أن مصر تدرس إنشاء مجمع للزيوت النباتية بمنطقة قناة السويس بالتعاون مع ماليزيا لتوريد زيت النخيل، بحسب وزير التموين علي مصيلحي.

وأضاف مصيلحي أن المجمع سيكون "نقطة لتجميع الزيوت ويمكن التصدير من خلاله".

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية إلى الحصول على الزيوت النباتية عبر طرح ممارسات دولية ومحلية، لتلبية الاستهلاك المحلي.