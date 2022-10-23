وزير الطاقة العماني: نستهدف إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030

قال وزير الطاقة العماني سالم العوفي اليوم الأحد، إن السلطنة تهدف إلى إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير قوله إن بلاده تسعى لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين "اعتمادا على وجود المقومات الرئيسة لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية".

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يُشار إلى أن "القابضة" ADQ الإماراتية، عقدت اجتماعات تشاورية مع جهاز الاستثمار العُماني "OIA" الصندوق السيادي لسلطنة عمان لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكشفت كل من "القابضة" وجهاز الاستثمار العماني عن اتفاقية شراكة بقيمة 10 مليارات درهم، يهدف الطرفان من خلالها إلى تمكين استثمارات في قطاعات ذات أولوية واهتمام مشترك بين كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتكمن الفرص الاستثمارية في المشاريع الجديدة ضمن القطاعات المستهدفة في سلطنة عُمان، بما في ذلك قطاع الهيدروجين، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والألمنيوم والصلب الأخضر، وخطوط نقل وإنتاج الماء والكهرباء، كما تطمح للاستثمار في مجال الغذاء، والصحة والدواء، والنقل والخدمات والبنى الأساسية اللوجستية والتقنية في سلطنة عمان.