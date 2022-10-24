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اقتصاد الصين

نمو اقتصاد الصين في الربع الثالث 3.9%.. متجاوزاً التوقعات

الناتج الصناعي الصيني يرتفع 6.3% في سبتمبر على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
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انتعش الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من 2022، محققاً نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي في حين كان متوسط التوقعات عند 3.4%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصين تواجه تحديات لدعم اقتصادها وسط إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وأزمة العقارات المتفاقمة ومخاوف الركود العالمي.

وجاء الدعم من قطاع التصنيع، حيث أظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في سبتمبر ارتفع 6.3% على أساس سنوي متجاوزًا التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 4.5%.

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ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5% في سبتمبر وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت لزيادة بـ 3.3%.

وفي إشارات إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني، نمت الصادرات بنسبة 5.7% في سبتمبر على أساس سنوي لتتجاوز التوقعات لكنها أظهرت أبطأ وتيرة نمو منذ أبريل.

فيما نمت الواردات 0.3% فقط وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات البالغة 1%.

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