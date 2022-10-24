نمو اقتصاد الصين في الربع الثالث 3.9%.. متجاوزاً التوقعات

انتعش الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من 2022، محققاً نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي في حين كان متوسط التوقعات عند 3.4%.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصين تواجه تحديات لدعم اقتصادها وسط إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وأزمة العقارات المتفاقمة ومخاوف الركود العالمي.

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وجاء الدعم من قطاع التصنيع، حيث أظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في سبتمبر ارتفع 6.3% على أساس سنوي متجاوزًا التوقعات بتحقيق مكاسب بنسبة 4.5%.

ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5% في سبتمبر وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت لزيادة بـ 3.3%.

وفي إشارات إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد الصيني، نمت الصادرات بنسبة 5.7% في سبتمبر على أساس سنوي لتتجاوز التوقعات لكنها أظهرت أبطأ وتيرة نمو منذ أبريل.

فيما نمت الواردات 0.3% فقط وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات البالغة 1%.