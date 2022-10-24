الكرملين: الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الاحتياطات والأصول الروسية في الدول الغربية سُرقت بالفعل.

وأضاف الكرملين، أن سرقة ممتلكات روسيا في الخارج تنتهك جميع القوانين والأعراف.

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كانت بعض الدول الغريبة قد دعت إلى مصادرة الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي، بغية تمويل إعادة بناء أوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ورداً على ما تصفه روسيا بالعملية العسكرية في أوكرانيا، ويصفه الغرب بالغزو، جمدت الدول الغربية الأصول المملوكة لأفراد وكيانات روسية ونحو 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

ويمثل ذلك نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، والتي كانت تقترب من 640 مليار دولار قبل أن تبدأ الحرب في 24 فبراير.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت، إنها قد تلجأ للتحقق مما إذا كان من الممكن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بموجب القوانين الوطنية وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، لكنها لم تذكر احتياطيات البنك المركزي. وكان العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي حذروا من أن مصادرة الأصول أمر صعب من الناحية القانونية، حيث لا توجد قوانين في الاتحاد الأوروبي تصلح لذلك.