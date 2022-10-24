"صندوق الاستثمارات" يؤسس مشروعا مشتركا لتوطين إنتاج الدواجن في السعودية

أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال "المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة"، وشركة برازيل فودز، أحد أكبر مصدري الدواجن في العالم، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة في السعودية.

وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين، فإن المشروع المشترك يهدف لإطلاق العمليات التصنيعية للشركة عبر سلسلة إنتاج الدواجن في المملكة، وزيادة العرض من منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة، حيث سيساهم المشروع في تعزيز توطين التقنية والمعرفة من خلال تطبيق أفضل الممارسات لرفع مستوى صناعة منتجات الحلال في المملكة.

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وسيسهم المشروع في تحقيق مستهدف الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 80% بحلول 2025، وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى توطين التقنية والمعرفة داخل المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للزراعة والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما يسهم المشروع المشترك في رفع التنافسية في السوق المحلي بما ينعكس إيجابيا على ثقة المستهلكين وتوفير منتجات عالية الجودة وبأسعار مقبولة.

وتأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تسعى فيه شركة برازيل فودز إلى توسيع استثماراتها على المدى البعيد في المملكة والمنطقة وزيادة قدراتها التصنيعية، وذلك بعد دخولها السوق لأول مرة في عام 1970.

ويتماشى المشروع المشترك لشركة تطوير منتجات الحلال مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والتي تركز على تطوير وتمكين قدرات 13 قطاعًا رئيسيًا، من ضمنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في تحقيق إنتاج غذائي محلي مستدام.