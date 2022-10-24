مؤسسة الحبوب السعودية تشتري 566 ألف طن قمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الاثنين، إنها اشترت 566 ألف طن من القمح في مناقصة دولية للشحن في الفترة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان 2023.

وأضافت المؤسسة أنها طلبت 3 شحنات للتفريغ في ميناء جدة ومثلها في ميناء ينبع وشحنتين في الدمام وجازان، وفق رويترز.

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جدير بالذكر أن مؤسسة الحبوب السعودية حددت 27 أكتوبر الحالي موعدا لنهاية موسم استلام القمح المحلي.

وقالت المؤسسة، إنها تحث المزارعين على سرعة إقفال حساباتهم فور استكمال تسليم الكميات المخصصة لهم، ليتسنى للمؤسسة استكمال إجراءات التدقيق وصرف المستحقات.

يُشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب في السعودية وافقت على مراجعة سعر شراء القمح المحلي من المزارعين لموسم 2022، وذلك بعد إقفال موسم الاستلام الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر 2022.

كما أقرت المؤسسة، وهي المشتري الحكومي للقمح في المملكة، صرف أي زيادة بسعر القمح المحلي في حال قامت بترسية مناقصات دولية بسعر يفوق السعر المعتمد.

ويسري القرار بأثر رجعي ولجميع المزارعين الذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الحالي.