وزيرة التخطيط: كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بـ 5.4 مليار جنيه

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن كل مليار جنيه ينفقه صندوق مصر السيادي يجذب استثمارات بقيمة 5.4 مليار جنيه ويحقق عوائد تصل إلى نحو 15 مليار جنيه في صورة استثمارات.

وأوضحت أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء بهدف زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

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وأضافت السعيد خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الصندوق يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار، مشيرة إلى أن الصندوق يمثل ذراعا استثماريا مهما للدولة.

وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021، رغم أن الظروف الدولية خلال هذه الفترة كانت غير مواتية عالميا للاستثمار.

ولفتت السعيد إلى أن سبب تأخر الطروحات التي سبق وتم الإعلان عنها هو أن الظروف العالمية غير مواتية، وأن القيمة الفعلية للأسهم ربما تكون مغايرة لقيمتها الحقيقية.