وزير الخارجية السعودي: المملكة تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة العربية السعودية تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في منتدى دكار للأمن والسلم في نسخته الثامنة، أن المملكة تدعم حل النزاعات سلميا وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

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وأكد وزير الخارجية السعودي، على أن المملكة تولي أهمية لتحقيق أهداف قمة باريس للمناخ، وتسعى السعودية إلى الوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية ترحب بمساهمات الدول الأفريقية لمواجهة التغير المناخي. مضيفاً أن المملكة تسعى لضخ مزيد من الاستثمارات في أفريقيا.

وأكد على أن الإرهاب يشكل خطرا على الممرات البحرية الدولية والاقتصاد العالمي.

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية.

وأكّد ولي العهد، أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي من جهة ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.