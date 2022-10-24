اقتصاد مصر
مصر تطرح ممارسة دولية لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام
من أي منشأ لحساب الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية
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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، لمشتري الحبوب الحكومي في مصر، اليوم الاثنين ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لحساب الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية.
وقالت هيئة السلع التموينية إن الموردين يجب أن يقدموا العروض عند الاطلاع وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوما، وستختار الهيئة من بينهم.
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والموعد النهائي لتقديم العروض يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول والتسليم في الفترة من 1-15 و/أو 16-31 ديسمبر/كانون الأول.
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