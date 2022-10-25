الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة": الركود الاقتصادي سيحدث خلال الـ 12 شهراً المقبلة

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "مبادلة" خلدون المبارك، إنه لا يوجد أدنى شك أن الركود الاقتصادي سيحدث خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

وأضاف خلدون المبارك، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أنه لا يمكن الإنكار أن العالم يمر بأزمة صعبة ويخرج من أزمة إلى أخرى.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"مبادلة"، إن الجائحة والحرب أثرا على العالم بأسره.

وأضاف أن "أزمة الطاقة كانت ستحدث بأي حال من الأحوال لكنها تسارعت بسبب الوضع الحالي".

وأكد المبارك أنه لا يوجد حل واحد للمشاكل العالمية الحالية يناسب الجميع.

وقال خلدون المبارك، إن هناك 3 مبادئ بشأن التحديات التي تواجه العالم، المبدأ الأول هو أهمية الشفافية وهي أمر مهم لحل المشكلات، والمبدأ الثاني التعاطف لأننا نعيش في عالم لا يؤمن بأهمية التعاطف، والمبدأ الأخير هو الشمولية.

وأضاف أن "العولمة التي كنا جزءا منها خلال 30 سنة، لكن حالياً توجد نقلة نوعية للتخلص من العولمة ويجب مواجهة تلك التحديات لتمهيد الطريق للعولمة التي تساعد على حل المشكلات".

انطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، أكبر مبادرة اقتصادية تناقش مستقبل الاستثمار العالمي، بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار.

وتقام الدورة الجديدة من المؤتمر تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، وتتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة 6000 مشارك، فيما يبلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلسات المؤتمر، التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.