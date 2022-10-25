ياسر الرميان: "أرامكو" طورت نظاماً سيعمق فهم العالم للانبعاثات

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة "PIF" ياسر الرميان، إن شركة أرامكو السعودية طورت نظاما سيتم إطلاقه مطلع العام القادم، سيعمق فهم العالم ليجعل انبعاثات الغازات أكثر وضوحاً ويتمكن من إيجاد التوازن من خلال مسؤولية اجتماعية موسعة.

وأضاف الرميان في كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، أن السعودية من أوائل من أطلق سوقا طوعية للكربون.

مادة اعلانية

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة كان الصندوق السيادي الأول الذي أصدر سندات خضراء.

وقال ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار هي بمثابة المحرك للتعاون العالمي.

وفي سياق آخر، قال الرميان: "نحن نرى أعلى معدلات تضخم منذ 40 عاماً وأعلى معدلات الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية 2008، الأمر في النظام العالمي الجديد لم يعد يتعلق بالاقتصاد الكلي أو الجزئي حيث أصبحنا نعيش في العالم الجيواقتصادي".

وتابع: "نحن في السعودية نوجد شراكات بين شركات تعمل في تناغم كامل وتحقق الاستدامة".

ووفقا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد"، وستتناول أكثر القضايا إلحاحاً في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

ويبلغ عدد المشاركين في النسخة السادسة 6000 مشارك، فيما يبلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلسات المؤتمر، التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن، إضافة إلى 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة والصعود الجيواقتصادي والمساواة في عالم غير متساوٍ وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.