السعودية تعيد شراء 1.27 مليار دولار من سنداتها القائمة

كشفت وثيقة اليوم الثلاثاء أن السعودية ستعيد شراء سندات قائمة مستحقة بين عامي 2023 و2026 بقيمة تقل قليلا عن 1.27 مليار دولار.

وأشارت السعودية إلى أنها ستعيد شراء سندات مستحقة العام المقبل بما يزيد قليلا على 632.5 مليون دولار، وسندات مستحقة في أبريل/نيسان 2025 بما يربو على 249 مليون دولار، وسندات مستحقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بما يقرب من 99 مليون دولار، وسندات مستحقة في 2026 بأكثر من 287 مليون دولار.

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ولا يمكن طرح أي سندات أخرى للشراء، وسيكون تاريخ التسوية المتوقع 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وجمعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خمسة مليارات دولار هذا الشهر من خلال بيع صكوك وسندات في أول عملية بيع سندات دولية لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

كان المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية السعودية، أعلن عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأميركي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026.

وذكر المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تعتبر جزءا من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.

وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 24 أكتوبر 2022.