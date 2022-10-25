اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السعودية.. ارتفاع يلامس الضعف في أعداد المواليد خلال عقد
السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تعيد شراء 1.27 مليار دولار من سنداتها القائمة

تاريخ التسوية المتوقع 27 أكتوبر

دبي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت وثيقة اليوم الثلاثاء أن السعودية ستعيد شراء سندات قائمة مستحقة بين عامي 2023 و2026 بقيمة تقل قليلا عن 1.27 مليار دولار.

وأشارت السعودية إلى أنها ستعيد شراء سندات مستحقة العام المقبل بما يزيد قليلا على 632.5 مليون دولار، وسندات مستحقة في أبريل/نيسان 2025 بما يربو على 249 مليون دولار، وسندات مستحقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بما يقرب من 99 مليون دولار، وسندات مستحقة في 2026 بأكثر من 287 مليون دولار.

ولا يمكن طرح أي سندات أخرى للشراء، وسيكون تاريخ التسوية المتوقع 27 أكتوبر/تشرين الأول.

وزير الطاقة السعودي: صادراتنا النفطية لأوروبا تضاعفت لـ950 ألف برميل يومياً في سبتمبر طاقة مبادرة الاستثمار وزير الطاقة السعودي: صادراتنا النفطية لأوروبا تضاعفت لـ950 ألف برميل يومياً في سبتمبر

وجمعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خمسة مليارات دولار هذا الشهر من خلال بيع صكوك وسندات في أول عملية بيع سندات دولية لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

كان المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية السعودية، أعلن عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأميركي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026.

وذكر المركز في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تعتبر جزءا من خطة حكومة المملكة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.

وأضاف أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في تاريخ 24 أكتوبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق سوريا تفشي مرض الكوليرا في شمال شرق سوريا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط