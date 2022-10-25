إيرادات الإمارات ترتفع 26% إلى 463.9 مليار درهم في 2021

قالت وزارة المالية الإماراتية، إن الإيرادات على مستوى الدولة ارتفعت بنسبة 26% إلى 463.9 مليار درهم في 2021 من 367.9 مليار درهم في 2020.

وأضافت الوزارة أن النفقات على مستوى الدولة ارتفعت هامشياً إلى 402.4 مليار درهم خلال 2021 من 399.5 مليار درهم خلال العام 2020.

مادة اعلانية

وأوضحت أن إيرادات المساهمات الاجتماعية زادت بنسبة 5% إلى 13.5 مليار درهم في 2021، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات الأخرى (الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات) إلى 251.8 مليار درهم خلال 2021 بنسبة زيادة 24% على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت إلى ارتفاع قيمة المصروفات الجارية (تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى) بنسبة 8% خلال 2021، إلى 382.4 مليار درهم.

وتابعت :"النفقات الرأسمالية انخفضت بنسبة 57% إلى 20 مليار درهم في 2021، مقارنة بـ 46.5 مليار درهم في 2020".