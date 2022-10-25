بريطانيا .. ريشي سوناك يؤكد بقاء جيريمي هانت في منصبه وزيرا للمالية

أكد رئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، على بقاء جيريمي هانت في منصبه وزيرا للمالية.

كان هانت قد تولى وزارة المالية الشهر الماضي، في محاولة من رئيس الوزراء السابقة ليز تراس بتهدئة الأسواق المالية، عبر إقالة الوزير كواسي كوارتنج وإلغاء بنود من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.

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وعيّن ملك بريطانيا تشارلز الثالث زعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك الثلاثاء، كثاني رئيس للوزراء في عهده بعد وقت قصير من قبوله استقالة ليز تراس.

وبعد وصوله إلى قصر باكنغهام عند الساعة 10:07 بتوقيت غرينتش، عقد وزير المال السابق البالغ من العمر 42 عاماً أول لقاء له مع الملك، وفقاً للصور التي وزّعها قصر باكنغهام.

وقال سوناك إنه لن يترك للأجيال القادمة ديوناً وإنه سيعمل على توحيد البلاد

وفيما يتعلق بالوضع الحالي في بريطانيا قال سوناك إنه سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة.